Власти Польши заняли здание в Варшаве, являющееся российской дипнедвижимостью — посол РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти заняли здание в Варшаве, являющееся российской дипломатической недвижимостью. Об этом заявил в понедельник российским журналистам посол РФ в Польше Сергей Андреев.



«Сегодня утром к объекту нашей дипломатической недвижимости в Варшаве по адресу Собеского, 100 прибыли судебные исполнители и потребовали передать польской госказне в лице мэрии Варшавы этот объект», — проинформировал посол.

«Туда прибыл заведующий консульским отделом посольства, который заявил, что это объект российской дипломатической недвижимости и, соответственно, мы не даем согласие на его захват польскими властями. Тем не менее этот наш протест проигнорировали. Польские представители болгаркой срезали замки на воротах и калитке и заняли объект», — сказал Андреев.