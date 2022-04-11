Венгрия готова платить за газ из РФ в рублях, это не будет нарушением санкций — глава МИД

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия готова расплачиваться за российский газ в рублях, это не будет нарушением санкций Евросоюза. Об этом заявил в понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто, беседуя с журналистами в перерыве встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

«Что касается оплаты в рублях, то у нас есть решение, которое позволит не нарушать какие-либо санкции, но в то же время обеспечит поставки газа в Венгрию», — сказал Сийярто, разместивший видеозапись выступления перед прессой на своей странице в «Фейсбуке» (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).