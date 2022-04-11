0
0
4
НОВОСТИ

МИД РФ не рекомендует своим дипломатам за рубежом выходить в город поодиночке — Лавров

17:32 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское дипведомство фиксирует угрозы для своих дипломатов, работающим за рубежом в ряде стран, и не рекомендует им выходить в город поодиночке. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24».

Глава дипведомства отметил, что в настоящее время российские дипломаты «живут и работают в непростых условиях». «Есть атаки, фактически террористические атаки, против наших учреждений и против физической безопасности [дипломатов], — указал Лавров. — Сейчас мы не рекомендуем им выходить в город поодиночке».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 11.04.2022
ВС РФ «Калибрами» уничтожили укрытый в ангаре дивизион С-300, поставленный из Европы
0
129
10:20 11.04.2022
Если США не продадут Турции F-16, она может рассмотреть покупку Су-57 у РФ — СМИ
0
127
10:00 11.04.2022
Украинские военные выпустили 25 снарядов по Донецку
0
125
11:00 10.04.2022
Уничтожены штаб и база нацбатальона "Днепр" - Минобороны РФ
0
335
11:30 09.04.2022
СБУ планирует снять очередное постановочное видео с массовой гибелью мирных жителей — МО
0
470
11:00 09.04.2022
ВС ФРГ вряд ли смогут поставить Украине еще оружие из своих запасов — глава Минобороны
0
488
16:12 08.04.2022
Удар по вокзалу в Краматорске нанесли ВСУ из района Доброполья — Минобороны РФ
0
628
13:00 08.04.2022
ВС РФ уничтожили вооружение и технику прибывших на Донбасс резервов ВСУ в Донецкой области
0
695
12:32 08.04.2022
В ДНР сообщили о ракетном ударе «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске
0
638
11:32 08.04.2022
ВС РФ уничтожили Центр сбора и подготовки иностранных наемников рядом с Одессой — МО РФ
0
674

Возврат к списку