МИД РФ не рекомендует своим дипломатам за рубежом выходить в город поодиночке — Лавров

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское дипведомство фиксирует угрозы для своих дипломатов, работающим за рубежом в ряде стран, и не рекомендует им выходить в город поодиночке. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24».

Глава дипведомства отметил, что в настоящее время российские дипломаты «живут и работают в непростых условиях». «Есть атаки, фактически террористические атаки, против наших учреждений и против физической безопасности [дипломатов], — указал Лавров. — Сейчас мы не рекомендуем им выходить в город поодиночке».