Порт в Мариуполе находится под контролем сил ДНР — Пушилин

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) взяли под контроль порт в Мариуполе. Об этом заявил в понедельник глава республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

«Касаемо порта Мариуполя, он сейчас находится уже под нашим контролем», — сказал он.