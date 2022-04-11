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НОВОСТИ

Путин поручил в 2022 году снизить неравенство россиян по доходам

19:20 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поставил задачу снизить в нынешнем году уровень бедности населения РФ и его неравенства по доходам.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства населения по доходам», — говорится в перечне поручений главы государства. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Доклад об исполнении Путин ждет до 15 июня, далее — ежеквартально.

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