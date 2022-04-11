Папа Франциск и патриарх Кирилл могут встретиться в Иерусалиме
19:00 11.04.2022
Папа Римский и патриарх Московский и всея Руси могут провести очную встречу в Иерусалиме, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в Ватикане. Франциск в июне собирается в Ливан, а оттуда, предполагает агентство, он вылетит в столицу Израиля. Однако заметим, что между Ливаном и Израилем нет прямого сообщения. Ранее звучали предположения, что рандеву состоится на Ближнем Востоке. Если брать страны со значительным христианским населением, то Израиль, пожалуй, из них всех в наибольшей степени обладает возможностью обеспечить безопасность такого мероприятия.
Редакция НГ-религий
НОВОСТИ
- 18:40 11.04.2022
- Канцлер Австрии после встречи с Путиным заявил о жестком и открытом разговоре
- 18:00 11.04.2022
- Порт в Мариуполе находится под контролем сил ДНР — Пушилин
- 17:32 11.04.2022
- МИД РФ не рекомендует своим дипломатам за рубежом выходить в город поодиночке — Лавров
- 17:12 11.04.2022
- Венгрия готова платить за газ из РФ в рублях, это не будет нарушением санкций — глава МИД
- 17:00 11.04.2022
- Власти Польши заняли здание в Варшаве, являющееся российской дипнедвижимостью — посол РФ
- 16:32 11.04.2022
- Слова Борреля говорят о том, что ЕС видит Украину как плацдарм для подавления РФ — Лавров
- 16:12 11.04.2022
- Шахбаз Шариф избран премьер-министром Пакистана
- 16:00 11.04.2022
- Спецоперация РФ на Украине призвана положить конец курсу США на доминирование — Лавров
- 15:32 11.04.2022
- Хорватия потребовала сократить число сотрудников посольства РФ в Загребе
- 15:12 11.04.2022
- ЕС включил 21 российскую авиакомпанию в свой черный список по авиабезопасности
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать