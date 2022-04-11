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НОВОСТИ

Папа Франциск и патриарх Кирилл могут встретиться в Иерусалиме

19:00 11.04.2022

Папа Римский и патриарх Московский и всея Руси могут провести очную встречу в Иерусалиме, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в Ватикане. Франциск в июне собирается в Ливан, а оттуда, предполагает агентство, он вылетит в столицу Израиля. Однако заметим, что между Ливаном и Израилем нет прямого сообщения. Ранее звучали предположения, что рандеву состоится на Ближнем Востоке. Если брать страны со значительным христианским населением, то Израиль, пожалуй, из них всех в наибольшей степени обладает возможностью обеспечить безопасность такого мероприятия.

Редакция НГ-религий

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