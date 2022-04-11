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Россиян, которые ведут себя предательски, правильно было бы лишать гражданства — Володин

20:00 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что граждан РФ, которые ведут себя подло и предательски, в том числе делая заявления за «печеньки Госдепа», правильно было бы лишать российского гражданства. Такое мнение Володин высказал в своем телеграм-канале в понедельник, комментируя сообщения о выходе бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой на работу в Die Welt.

«Есть и те, кто ведет себя подло, предательски. Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом все это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актеры после исполненной роли получают „печеньки Госдепа“. Сегодня такую подачку в виде работы в Die Welt получила Марина Овсянникова», — отметил Володин.

«К сожалению, для таких „граждан РФ“ нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд в нашу страну. Но, наверно, это было бы правильно», — добавил спикер Госдумы.

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