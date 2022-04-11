Россиян, которые ведут себя предательски, правильно было бы лишать гражданства — Володин
20:00 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что граждан РФ, которые ведут себя подло и предательски, в том числе делая заявления за «печеньки Госдепа», правильно было бы лишать российского гражданства. Такое мнение Володин высказал в своем телеграм-канале в понедельник, комментируя сообщения о выходе бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой на работу в Die Welt.
«Есть и те, кто ведет себя подло, предательски. Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом все это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актеры после исполненной роли получают „печеньки Госдепа“. Сегодня такую подачку в виде работы в Die Welt получила Марина Овсянникова», — отметил Володин.
«К сожалению, для таких „граждан РФ“ нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд в нашу страну. Но, наверно, это было бы правильно», — добавил спикер Госдумы.
Новости
- 20:40 11.04.2022
- Канцлер Австрии сообщил Путину о желании Зеленского провести с ним прямые переговоры
- 19:20 11.04.2022
- Путин поручил в 2022 году снизить неравенство россиян по доходам
- 19:00 11.04.2022
- Папа Франциск и патриарх Кирилл могут встретиться в Иерусалиме
- 18:40 11.04.2022
- Канцлер Австрии после встречи с Путиным заявил о жестком и открытом разговоре
- 18:00 11.04.2022
- Порт в Мариуполе находится под контролем сил ДНР — Пушилин
- 17:32 11.04.2022
- МИД РФ не рекомендует своим дипломатам за рубежом выходить в город поодиночке — Лавров
- 17:12 11.04.2022
- Венгрия готова платить за газ из РФ в рублях, это не будет нарушением санкций — глава МИД
- 17:00 11.04.2022
- Власти Польши заняли здание в Варшаве, являющееся российской дипнедвижимостью — посол РФ
- 16:32 11.04.2022
- Слова Борреля говорят о том, что ЕС видит Украину как плацдарм для подавления РФ — Лавров
- 16:12 11.04.2022
- Шахбаз Шариф избран премьер-министром Пакистана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать