Канцлер Австрии сообщил Путину о желании Зеленского провести с ним прямые переговоры
20:40 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что передал ему информацию о желании президента Украины Владимира Зеленского провести с ним личные переговоры.
«Я ему также указал, что президент Зеленский хочет с ним прямого контакта, чтобы вести переговоры. Но на это не последовало значительной реакции». — сказал Нехаммер на брифинге для австрийских журналистов по итогам переговоров с Путиным в Москве.
Нехаммер стал первым главой правительства страны — члена Евросоюза, который провел переговоры с российским лидером после начала военной спецоперации на Украине. До этого канцлер Австрии провел переговоры в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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