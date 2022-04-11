ВС РФ уничтожили украинскую установку «Точка-У», вооружение и до 40 националистов

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ в районе населенного пункта Селидово уничтожили пусковую установку тактических ракет «Точка-У», принадлежащую Украине, два скопления вооружения и военной техники и до 40 националистов. Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Селидово Донецкой области уничтожены: украинская пусковая установка тактических ракет „Точка-У“, две установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии, два замаскированных скопления вооружении и военной техники и до 40 человек украинских националистов», — заявил Конашенков.