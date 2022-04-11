В Одессе замечены украинские военные, переодетые в российскую форму — Полянский

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные, переодетые в российскую форму с целью провокации, были замечены в Одессе. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая в понедельник на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Не могу не сказать о сообщениях от одесситов о том, что в городе в большом количестве замечены бойцы ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. ТАСС), переодетые в российскую военную форму. Похоже, что в этом городе также готовится масштабная и кровавая провокация, точнее операция под чужим флагом, — обратил внимание дипломат. — Коллеги, не говорите потом, что мы вас об этом не предупреждали».

«Уже осуществленные и планирующиеся провокации в сочетании со ставшей уже нарицательной практикой использования националистами мирного населения в качестве „живого щита“ поражают бесчеловечным отношением к судьбам народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении украинскими нацистами нормами морали и международного гуманитарного права, — сказал Полянский. — Россия, как мы неоднократно говорили, с мирным украинским населением не воюет».