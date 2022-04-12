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Зеленский отменил весенний призыв и отложил демобилизацию отслуживших

09:00 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал в понедельник указ об отмене весеннего призыва в этом году.

Документ, текст которого опубликован на сайте офиса президента Украины, предусматривает внесение изменений в указ от 29 декабря 2021 года «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году». Из него исключаются пункты, которые устанавливают срок проведения очередного призыва в апреле — июне.

Указ также откладывает демобилизацию ранее призванных на срочную службу. Их увольнение в запас произойдет «не ранее объявления в установленном порядке демобилизации».

Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля. 15 марта Рада продлила его действие с 26 марта еще на 30 суток.

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