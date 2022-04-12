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НОВОСТИ

Япония утвердила санкции против 398 человек и 28 организаций из РФ

09:05 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии во вторник утвердило введение дополнительных санкций против 398 человек и 28 организаций из РФ в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте японского МИД.

Санкциям, в частности, подверглись депутаты Госдумы, главком ВМФ РФ Николай Евменов, главком сухопутных войск Олег Салюков, командующий ВВС Сергей Дронов, главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, АО «НПК „Техмаш“, МКБ „Вымпел“ и, как утверждается, „супруга и дочь“ главы МИД РФ Сергея Лаврова, „дочери“ президента России Владимира Путина.

Кроме того, замораживаются активы Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая, а также введен запрет на новые инвестиции в РФ, которые с 12 мая можно будет осуществлять только по особым разрешениям.

8 апреля о решении Токио ввести новые санкции против Москвы объявил японский премьер-министр Фумио Кисида.

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