Космонавты с орбиты поздравили россиян с Днем космонавтики

10:00 Источник: Газета.Ru

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС). Соответствующее видеообращение размещено на сайте «Роскосмоса».

«Дорогие друзья! Шестьдесят один год назад наша страна сделала еще один шаг к познанию неизведанного, покорению Вселенной человеком. Началась новая страница истории — история пилотируемых космических полетов, и первым, кто открыл эту героическую страницу, стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин», — сказал Артемьев.

В свою очередь, Матвеев заявил, что полет Гагарина стал вершиной самоотверженного труда многих специалистов и показал всему миру превосходство советской науки и технологий.

«Мы первые благодаря Юрию Гагарину, и никогда не забудем его подвиг. Так было, есть и будет. Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать на благо освоения космоса», — в заключение отметил Корсаков.

Эти три российских космонавта перешли с корабля «Союз» на МКС 19 марта. Они пробудут на станции 195 суток и вернутся на Землю 30 сентября. Газета.Ru