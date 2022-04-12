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НОВОСТИ

Республиканцы призвали делиться с Украиной разведданными о Крыме - Axios

10:32 12.04.2022 Источник: Газета.Ru

Представители республиканской партии в комитете по разведке Сената США призвали директора Национальной разведки Эврил Хейнс делиться с Украиной дополнительными разведданными, в том числе по Крыму. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на обращение сенаторов.

На прошлой неделе Пентагон публично признал, что США предоставляют украинцам информацию о Донбассе.

«Пока мы наблюдаем, как Россия фокусирует свое внимание на южной и восточной части Украины, мы призываем вас обеспечить, чтобы наши спецслужбы активно обменивались разведданными с украинцами, чтобы помочь им защитить, защитить и вернуть себе каждый дюйм суверенной территории Украины, включая Крым и Донбасс», — говорится в письме.

При этом официальный представитель американский властей в комментарии порталу назвал обращение «совершенно ненужным», подчеркивая, что «США предоставляют подробные и своевременные разведывательные данные украинцам по целому ряду направлений».  Газета.Ru

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