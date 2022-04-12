Республиканцы призвали делиться с Украиной разведданными о Крыме - Axios
10:32 12.04.2022 Источник: Газета.Ru
Представители республиканской партии в комитете по разведке Сената США призвали директора Национальной разведки Эврил Хейнс делиться с Украиной дополнительными разведданными, в том числе по Крыму. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на обращение сенаторов.
На прошлой неделе Пентагон публично признал, что США предоставляют украинцам информацию о Донбассе.
«Пока мы наблюдаем, как Россия фокусирует свое внимание на южной и восточной части Украины, мы призываем вас обеспечить, чтобы наши спецслужбы активно обменивались разведданными с украинцами, чтобы помочь им защитить, защитить и вернуть себе каждый дюйм суверенной территории Украины, включая Крым и Донбасс», — говорится в письме.
При этом официальный представитель американский властей в комментарии порталу назвал обращение «совершенно ненужным», подчеркивая, что «США предоставляют подробные и своевременные разведывательные данные украинцам по целому ряду направлений». Газета.Ru
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