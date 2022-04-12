Рост заболеваемости ковидом в России возможен в конце мая — июне, сообщил Мурашко
11:05 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России возможен в конце мая — июне, однако многое будет зависеть от поведения граждан. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Думаю, что на конец мая — июнь возможны подъемы заболеваемости. Все будет зависеть от нас с вами. Причем это очень важно понимать, что новая волна, в том числе ее сила, будет зависеть от того, как мы с вами будем действовать. В частности, и вопросы, касаемые ревакцинации, и вопросы, касаемые соблюдения санитарных норм и правил», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».
Превышение среднероссийского показателя заболеваемости ковидом зафиксировано в 46 регионах страны, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.
«Всего же по итогам 14-й недели 2022 г. превышение среднероссийских показателей заболеваемости (65,24 на 100 тыс. населения) зарегистрировано более чем в половине российских регионов (46 субъектов РФ)», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 11:32 12.04.2022
- Глава Минфина Украины заявил, что сейчас стоит вопрос о выживании государства
- 11:28 12.04.2022
- Сбер выпустил рекомендации клиентам по работе мобильного приложения СберБанк Онлайн на платформе iOS
- 11:20 12.04.2022
- Шри-Ланка объявила дефолт по внешним обязательствам
- 11:00 12.04.2022
- ВС РФ ударами авиации и артиллерии сорвали попытку националистов вырваться из Мариуполя
- 10:32 12.04.2022
- Республиканцы призвали делиться с Украиной разведданными о Крыме - Axios
- 10:20 12.04.2022
- Мужчина в Курске устроил салют и напугал жителей
- 10:05 12.04.2022
- Индия и США намерены развивать двустороннее оборонное партнерство — заявление
- 10:00 12.04.2022
- Космонавты с орбиты поздравили россиян с Днем космонавтики
- 09:32 12.04.2022
- Ж/д пути повреждены в приграничном с Украиной районе Белгородской области
- 09:20 12.04.2022
- Фрегат РФ уничтожил украинский «Байрактар» у побережья Крыма — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать