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Рост заболеваемости ковидом в России возможен в конце мая — июне, сообщил Мурашко

11:05 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России возможен в конце мая — июне, однако многое будет зависеть от поведения граждан. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Думаю, что на конец мая — июнь возможны подъемы заболеваемости. Все будет зависеть от нас с вами. Причем это очень важно понимать, что новая волна, в том числе ее сила, будет зависеть от того, как мы с вами будем действовать. В частности, и вопросы, касаемые ревакцинации, и вопросы, касаемые соблюдения санитарных норм и правил», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Превышение среднероссийского показателя заболеваемости ковидом зафиксировано в 46 регионах страны, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

«Всего же по итогам 14-й недели 2022 г. превышение среднероссийских показателей заболеваемости (65,24 на 100 тыс. населения) зарегистрировано более чем в половине российских регионов (46 субъектов РФ)», — говорится в сообщении.

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