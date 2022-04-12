0
0
184
НОВОСТИ

ВКС РФ в ходе операции на Украине действуют грамотно и результативно — Путин

12:00 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские вооруженные силы в ходе специальной военной операции на Украине действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяют самые современные виды вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области.

«Сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции в Донбассе, на Украине. Оказывают помощь народным республикам Донбасса. Действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 12.04.2022
В Москве впервые с апреля 2020 года выявили менее 500 случаев ковида за сутки
0
14
13:16 12.04.2022
Мэр Собянин поручил начать подготовку Москвы к будущему отопительному сезону
0
28
13:05 12.04.2022
Столкновение России с неонацистскими силами Украины было лишь вопросом времени — Путин
0
59
13:00 12.04.2022
В Подмосковье задержан сторонник «Правового сектора», воевавший в Донбассе — ФСБ
0
77
12:32 12.04.2022
В России выявили 10 910 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
115
12:20 12.04.2022
Польша предъявляет претензии еще на ряд российских дипломатических объектов — посол РФ
0
168
12:18 12.04.2022
Сбер: объем выдачи «Семейной ипотеки» вырос в 4 раза в I квартале
0
132
12:05 12.04.2022
РФ возобновит свою лунную программу, речь о запуске аппарата «Луна-25»
0
174
11:32 12.04.2022
Глава Минфина Украины заявил, что сейчас стоит вопрос о выживании государства
0
208
11:28 12.04.2022
Сбер выпустил рекомендации клиентам по работе мобильного приложения СберБанк Онлайн на платформе iOS
0
200

Возврат к списку