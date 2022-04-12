ВКС РФ в ходе операции на Украине действуют грамотно и результативно — Путин

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские вооруженные силы в ходе специальной военной операции на Украине действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяют самые современные виды вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области.

«Сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции в Донбассе, на Украине. Оказывают помощь народным республикам Донбасса. Действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками», — сказал он.