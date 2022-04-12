РФ возобновит свою лунную программу, речь о запуске аппарата «Луна-25»

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия возобновит свою лунную программу, речь о запуске автоматического аппарата «Луна-25». Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград российским космонавтам на космодроме Восточный.

По его словам, Россия намерена продолжить работу по созданию транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у страны есть очень хороший задел и «абсолютно ясное преимущество». «Возобновим лунную программу, речь идет о запуске с космодрома Восточный автоматического космического роботизированного аппарата „Луна-25“, — сказал президент.