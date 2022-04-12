В России выявили 10 910 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 910, до 18 018 825. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,06%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 31 271, до 17 271 128. Днем ранее в штабе сообщили о 26 755 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 281 против 248 днем ранее, до 372 245. Таким образом, уже неделю в стране регистрируют менее 300 смертей из-за ковида в сутки.