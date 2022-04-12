Столкновение России с неонацистскими силами Украины было лишь вопросом времени — Путин

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновение с антироссийскими силами, взращивавшимися на Украине, было неизбежно, это просто вопрос времени. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин во вторник в ходе общения с работниками отечественной космической отрасли на космодроме Восточный.

«Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма», — констатировал глава государства. «Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки», — подчеркнул Путин.