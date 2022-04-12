Власти Украины объявили о конфискации 10 российских судов в порту Одессы
14:00 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские власти конфисковали для последующей национализации десять российских судов, которые находились на ремонте в акватории порта Одессы. Об этом сообщило во вторник Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
«Следователи ГБР при содействии морской охраны и 17-го отряда Госпогранслужбы помешали вывести с Украины восемь российских грузовых судов и два танкера, которые находились в акватории Одесского порта на профилактических ремонтных работах. Суда были задействованы в логистических операциях РФ в акватории Черного моря и Дуная», — говорится в сообщении, размещенном на сайте бюро.
Как утверждает ведомство, оно «продолжает кропотливую работу по выявлению и дальнейшей национализации имущества» России.
По версии бюро, владельцы пытались вывести российские суда из вод Украины, сменив флаг страны. «Работники ГБР 11 апреля передали суда на хранение в Администрацию морских портов Украины и подали соответствующие материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой об их национализации», — говорится в сообщении.
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