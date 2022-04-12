Число прибывших в Россию с Украины и из Донбасса превысило 752 тысяч
14:12 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 752 тыс. человек прибыли в Россию с территории ДНР, ЛНР и Украины, сообщили во вторник ТАСС в силовых структурах.
«В течение суток российскую границу со стороны Украины и Донбасса пересекли 20,6 тыс. человек. Всего на территорию Российской Федерации прибыли более 752 тыс. человек, в том числе свыше 144 тыс. детей», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сейчас границу ежедневно пересекают порядка 20 тыс. человек.
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