Число прибывших в Россию с Украины и из Донбасса превысило 752 тысяч

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 752 тыс. человек прибыли в Россию с территории ДНР, ЛНР и Украины, сообщили во вторник ТАСС в силовых структурах.

«В течение суток российскую границу со стороны Украины и Донбасса пересекли 20,6 тыс. человек. Всего на территорию Российской Федерации прибыли более 752 тыс. человек, в том числе свыше 144 тыс. детей», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас границу ежедневно пересекают порядка 20 тыс. человек.