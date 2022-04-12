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ЕК не назвала юридических норм, которые бы мешали странам ЕС платить за газ в рублях

15:32 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант во вторник на брифинге в Брюсселе не смогла назвать ни одной юридической или санкционной нормы, которая бы могла помешать государствам Евросоюза оплачивать в рублях поставки российского газа.

«Это вопрос эффективности санкций, которые мы приняли. Они должны быть полностью реализованы и должны оказать максимальное влияние на российскую экономику и российское правительство, которое предполагалось при их разработке. Позвольте мне не делать сегодня анализ каждого контракта на национальном уровне», — заявила она в ответ на вопрос, какие существуют конкретные юридические нормы, которые бы могли помешать странам ЕС платить за нефть и газ в рублях.

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