Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новой поликлиники в Одинцове

15:22

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Губернатор Московской областидал старт заливке фундамента под строительство поликлиники в селе Ромашково Одинцовского городского округа.

«Многие десятилетия на этом месте находилась небольшая амбулатория, а сейчас мы решили построить современную поликлинику. Сделаем это быстро, потому что запрос у жителей большой, – сказал губернатор. – Поликлиникой будет пользоваться вся округа. Оснастим ее необходимым оборудованием, сделаем благоустройство, чтобы и на велосипедах можно было приезжать, и мамам с колясками было удобно. Первичное звено в Московской области очень востребовано. Надеюсь, поликлиника будет достойным примером».

Новое учреждение здравоохранения рассчитано на 350 посещений в смену (280 – взрослого населения, 70 – детей). По поручению губернатора завершить строительство планируют в конце 2022 года досрочно, откроют поликлинику в апреле 2023 года.

«Сейчас производится устройство подпорных стенок, наружных сетей, вынос коммуникаций: газа, воды, канализации. Общестроительные работы закончим в декабре этого года. Здесь будет современное медицинское оборудование, система вентиляции, лифтовое оборудование, все самые современные отделочные материалы, в частности будут использованы новые технологические панели, которые помогут уйти от мокрых процессов», – поделился застройщик Алексей Садков.

Помимо терапевтов и педиатров, жители смогут получить консультацию кардиолога, невролога, гинеколога, эндокринолога, офтальмолога, отоларинголога. Все работы будут производиться по областному стандарту «Наша поликлиника»: светлые кабинеты врачей, процедурные, рентген-кабинет, УЗИ, ЭКГ, вестибюли, подсобные помещения, гардеробы, лифтовой холл, душевые, перевязочные.

На прилегающей территории будет обустроено парковочное пространство, места для отдыха, а также выполнят комплексное озеленение.

В селе Ромашково проживает порядка 5 тыс. человек, а в летний сезон численность может достигать 15 тыс. Также поблизости в ближайшее время планируется строительство нового ЖК «Ромашково-2» – это еще плюс 12 тыс. человек.

«Новая поликлиника нам просто необходима, потому что в основном проживает возрастное население, которое обслуживалось в старой амбулатории. Мы нетерпением ждем завершения строительства», – сказала местная жительница Любовь Бритвина.

До конца прошлого года люди обслуживались в Ромашковской амбулатории на 60 посещений в смену, расположенной в здании 1897 года постройки, которое находилось в аварийном состоянии. Оно было снесено в начале 2022-го, на его месте и строят новую поликлинику. Сейчас медицинское обслуживание местные жители получают в мобильном ФАПе (он приезжает 4 раза в неделю) и Немчиновской амбулатории (на общественном транспорте добираться до нее порядка 50 минут).

Людмила Николаевна Глазкова – коренная жительница села Ромашково. Женщина рассказала губернатору, что родилась в медучреждении, которое стояло на этом месте.

«В больнице, которая раньше здесь была, родилась не только я, но и моя мама – в 1933 году. Ее построили еще знаменитые Боткины», – сказала Людмила Николаевна.

Сейчас в Подмосковье строится 43 объекта здравоохранения. За счет бюджета – 22, из них в 2022 году планируется ввести: 4 поликлиники в Раменском, Домодедове, Реутове и Коломне, 2 кабинета врача общей практики в Наро-Фоминске и Одинцове, 2 ФАПа, 3 центра диспансеризации «Здоровье Подмосковья», 3 подстанции скорой медицинской помощи.

Силами инвесторов также строится 21 объект здравоохранения, из них в этом году планируются к вводу: 4 поликлиники в Ленинском, Люберцах и Дзержинском, 2 кабинета врача общей практики в Красногорске и Ленинском и 2 диализных центра в Наро-Фоминске и Сергиевом Посаде.

С начала 2022 года уже открыты 2 поликлиники в Реутове на 750 посещений в смену и в Балашихе – на 100 посещений, кабинеты врача общей практики в Одинцовском городском округе и Лыткарино.