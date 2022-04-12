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Происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было, заявил Путин

16:00 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назвал происходящее на Украине трагедией, но подчеркнул, что выбора действовать по-другому России не оставили.

«То, что происходит на Украине, — это трагедия, но Александр Григорьевич [Лукашенко] правильно сказал: выбора не оставили. Просто не было выбора, вопрос только был во времени, когда начнется. Вот и все», — заявил Путин.

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