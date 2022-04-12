Происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было, заявил Путин
16:00 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин назвал происходящее на Украине трагедией, но подчеркнул, что выбора действовать по-другому России не оставили.
«То, что происходит на Украине, — это трагедия, но Александр Григорьевич [Лукашенко] правильно сказал: выбора не оставили. Просто не было выбора, вопрос только был во времени, когда начнется. Вот и все», — заявил Путин.
НОВОСТИ
- 16:12 12.04.2022
- Западу надо признаться, если он хочет открытия коридоров на Украине ради боевиков — МИД РФ
- 15:32 12.04.2022
- ЕК не назвала юридических норм, которые бы мешали странам ЕС платить за газ в рублях
- 15:22 12.04.2022
- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новой поликлиники в Одинцове
- 15:12 12.04.2022
- В качестве внешней администрации уходящих из РФ компаний смогут назначать ВЭБ.РФ — проект
- 15:00 12.04.2022
- Лукашенко назвал «высочайшей степенью доверия» приглашение посетить космодром Восточный
- 14:32 12.04.2022
- Запасов газа в ФРГ в случае прекращения поставок из РФ хватит до начала осени — регулятор
- 14:12 12.04.2022
- Число прибывших в Россию с Украины и из Донбасса превысило 752 тысяч
- 14:00 12.04.2022
- Власти Украины объявили о конфискации 10 российских судов в порту Одессы
- 13:32 12.04.2022
- Польская прокуратура заявила о задержании россиянина по обвинению в шпионаже
- 13:20 12.04.2022
- В Москве впервые с апреля 2020 года выявили менее 500 случаев ковида за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать