Западу надо признаться, если он хочет открытия коридоров на Украине ради боевиков — МИД РФ
16:12 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад должен честно и открыто сказать, если он хочет открытия гуманитарных коридоров на Украине ради спасения боевиков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Если есть желание спасти именно этих боевиков, тогда, наверное, Западу нужно честно и открыто сказать, на кого они сделали ставку, а не прикрываться, как всегда, человеческой проблематикой, говорить о гуманитарных вопросах в интересах гражданского населения. Мы видим, на чьей они стороне», — сказала дипломат в эфире телеканала «Россия-24» во вторник.
По ее мнению, если на Западе, действительно, хотят открытия гуманитарных коридоров на Украине не для гражданских, то это нужно называть «спасением тех, кого тренировали».
«Если сейчас коллективный Запад в индивидуальном качестве, в виде посланцев, хочет заниматься прикрытием неонацистов, тогда это надо называть не открытием гуманитарных коридоров в увязке с гражданским населением, а спасением тех, кого тренировали», — заявила представитель МИД РФ.
При этом, по словам Захаровой, российская сторона обеспечивала гуманитарные коридоры, однако гражданских лиц «силовики с украинской стороны не пускали по этим гуманитарным коридорам».
«Россия неоднократно ставила вопрос о том, что украинские боевики, которые руководятся киевским режимом или вообще ему не подчиняются, действуют в каком-то собственном пространстве, не давали людям воспользоваться теми гуманитарными коридорами, которые открывала российская сторона», — указала дипломат.
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