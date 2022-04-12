Джонсон будет оштрафован за вечеринки на Даунинг-стрит в разгар пандемии — ТВ

16:32

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак будут оштрафованы за нарушение коронавирусных ограничений, поскольку участвовали в вечеринках в правительственных учреждениях в первые волны пандемии. Об этом во вторник сообщил телеканал Ай-ти-ви со ссылкой на представителя главы британского кабмина.

«Премьер-министр и глава Минфина получили сегодня оповещение о том, что столичная полиция намерена выписать им штрафы», — сказал представитель Джонсона.