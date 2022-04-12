Специальная военная операция на Украине идет по плану — Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что специальная военная операция России на Украине идет по плану.

«Ход специальной военной операции идет по плану», — сказал он во вторник пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, которые прошли на площадке космодрома Восточный в Амурской области.