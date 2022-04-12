Путин сообщил, что Лукашенко передал ему документы о провокации в Буче
17:12 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко передал ему документы о провокации в Буче.
«Александр Григорьевич мне сегодня давал документы даже. Документы, он так вскользь упомянул, которые переданы и в ФСБ России: как, кто, у них перехваты есть соответствующие, на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации и фейка», — сказал он журналистам во вторник по итогам переговоров с Лукашенко.
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