Путин сообщил, что Лукашенко передал ему документы о провокации в Буче

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко передал ему документы о провокации в Буче.

«Александр Григорьевич мне сегодня давал документы даже. Документы, он так вскользь упомянул, которые переданы и в ФСБ России: как, кто, у них перехваты есть соответствующие, на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации и фейка», — сказал он журналистам во вторник по итогам переговоров с Лукашенко.