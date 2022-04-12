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НОВОСТИ

Сбер дал клиентам рекомендации по работе мобильных приложений на платформе iOS

12:10 12.04.2022

Из-за введенных санкций мобильные приложения Сбера на платформе iOS не доступны для скачивания и обновлений в магазине App Store. Речь идет о приложениях СберБанк Онлайн, СберБизнес, СберИнвестор X, Сбербанк Инвестор, Сбербанк Инкассация, СберKids, СберСпасибо, Акционер Сбера.

Все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет. Клиентам рекомендуется не удалять установленные приложения банка.

Для проведения необходимых банковских операций можно также использовать web-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для использования на мобильных устройствах, а также web-версию СберБизнес.

Системы и инфраструктура Сбера работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности.

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