Редакторы издания Doxa приговорены к 2 годам исправительных работ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировой суд в Москве во вторник приговорил к двум годам исправительных работ четырех редакторов студенческого издания Doxa, признав их виновными в агитации среди несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд назначил Армену Арамяну, Наталье Тышкевич, Алле Гутниковой, Владимиру Метелкину по 2 года исправительных работ», — сказала собеседница агентства.