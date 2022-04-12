Редакторы издания Doxa приговорены к 2 годам исправительных работ
17:40 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мировой суд в Москве во вторник приговорил к двум годам исправительных работ четырех редакторов студенческого издания Doxa, признав их виновными в агитации среди несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах. Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Суд назначил Армену Арамяну, Наталье Тышкевич, Алле Гутниковой, Владимиру Метелкину по 2 года исправительных работ», — сказала собеседница агентства.
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