0
0
67
НОВОСТИ

Редакторы издания Doxa приговорены к 2 годам исправительных работ

17:40 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировой суд в Москве во вторник приговорил к двум годам исправительных работ четырех редакторов студенческого издания Doxa, признав их виновными в агитации среди несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд назначил Армену Арамяну, Наталье Тышкевич, Алле Гутниковой, Владимиру Метелкину по 2 года исправительных работ», — сказала собеседница агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

17:59 12.04.2022
Во Всемирном совете церквей рассматривают возможность исключения РПЦ
0
16
17:12 12.04.2022
Путин сообщил, что Лукашенко передал ему документы о провокации в Буче
0
131
17:00 12.04.2022
Специальная военная операция на Украине идет по плану — Путин
0
144
16:32 12.04.2022
Джонсон будет оштрафован за вечеринки на Даунинг-стрит в разгар пандемии — ТВ
0
167
16:12 12.04.2022
Западу надо признаться, если он хочет открытия коридоров на Украине ради боевиков — МИД РФ
0
229
16:00 12.04.2022
Происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было, заявил Путин
0
265
15:32 12.04.2022
ЕК не назвала юридических норм, которые бы мешали странам ЕС платить за газ в рублях
0
299
15:22 12.04.2022
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новой поликлиники в Одинцове
0
223
15:12 12.04.2022
В качестве внешней администрации уходящих из РФ компаний смогут назначать ВЭБ.РФ — проект
0
245
15:00 12.04.2022
Лукашенко назвал «высочайшей степенью доверия» приглашение посетить космодром Восточный
0
277

Возврат к списку