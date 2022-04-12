Во Всемирном совете церквей рассматривают возможность исключения РПЦ
17:59 12.04.2022
Всемирный совет церквей (ВСЦ) со штаб-квартирой в Женеве может обсудит возможное исключение Русской православной церкви из своих рядов в середине июня. По словам его генерального секретаря, Совет озабочен отношением патриарха Русской Православной Церкви Кирилла к событиям на Украине.
Временный генеральный секретарь Иоан Саука сказал итальянскому католическому информагентству SIR , что не может предвидеть решения Центрального комитета, однако считает, что тема российской церкви «будет одной из самых горячих тем на столе».
Заявления Московского Патриарха Кирилла I вызвали «настоящий шок во экуменическом мире», поэтому некоторые церкви настаивали на исключении Русской православной церкви, добавляет он. Однако такое решение может быть принято только компетентным ЦК и «только после серьезных слушаний, визитов и диалогов с заинтересованными церквями».
«Мы все чувствуем себя безнадежными, злыми, разочарованными, разочарованными», — цитирует SIR генсека.
Иоана Саука считает понятным желание принимать эмоционально скорые и радикальные решения, однако христианам доверено «служить примирению».
«Легко исключить, отлучить, демонизировать; но мы, как ВСЦ, призваны быть платформой для встреч, диалога и слушания, даже если мы не согласны», — предупредил Саука.
Созданный в 1948 году в Амстердаме Всемирный совет церквей объединяет 348 христианских церквей из более чем 100 стран, которые представляют около 400 миллионов христиан. anna-news.info
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