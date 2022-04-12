В Киеве не захотели принять президента ФРГ
18:30 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мой польский коллега недавно предложил, чтобы мы вместе с президентами Эстонии, Литвы и Латвии поехали в Киев, чтобы подать сигнал совместной европейской солидарности, — сказал он. — Я был готов, но, по всей видимости, должен принять к сведению, что в Киеве этого не хотели». Других подробностей глава государства не привел.
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