Egypt Air с 15 апреля возобновляет рейсы Каир-Москва

18:40 Источник: Интерфакс

Авиакомпания Egypt Air объявила о возобновлении авиасообщения между Каиром и Москвой с 15 апреля, рейсы будут выполняться ежедневно, сообщает портал Sada El Balad.

"Авиакомпания возобновляет рейсы между Каиром и Москвой MS729/MS730, начиная со следующей пятницы, 15 апреля. Рейсы будут выполняться ежедневно на Boeing 737-800", - пишет издание.