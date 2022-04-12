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Egypt Air с 15 апреля возобновляет рейсы Каир-Москва

18:40 12.04.2022 Источник: Интерфакс

Авиакомпания Egypt Air объявила о возобновлении авиасообщения между Каиром и Москвой с 15 апреля, рейсы будут выполняться ежедневно, сообщает портал Sada El Balad.

"Авиакомпания возобновляет рейсы между Каиром и Москвой MS729/MS730, начиная со следующей пятницы, 15 апреля. Рейсы будут выполняться ежедневно на Boeing 737-800", - пишет издание.

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