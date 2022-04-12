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Глава Airbus считает, что санкции больше ударят по авиаотрасли в мире, чем нанесут ущерб РФ

19:00 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ограничительные меры в отношении импорта из России не окажут не нее существенного влияния, но нанесут ущерб другим странам и авиационной промышленности. Такое мнение выразил во вторник генеральный директор компания Airbus Гийом Фори.

«Мы не думаем, что санкции в отношении импорта [из России] будут уместными, — сказал Фори на ежегодном собрании компании, слова которого приводит агентство Блумберг. — Это окажет небольшое влияние на Россию и будет иметь большие последствия для остальных стран и отрасли».

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