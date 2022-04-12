Шеф Пентагона: Мы не можем диктовать Зеленскому, какой именно должна быть победа Украины

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон хочет добиться победы Украины и восстановления ее территориальной целостности, но добиться всего этого должен президент Украины Владимир Зеленский, которому США «не могут диктовать» свою волю. С таким утверждением выступил во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на телефонном брифинге для международной прессы.

«Мы хотим победы Украины. Мы хотим видеть Украину суверенной, целостной, и чтобы на всей ее территории не было российских войск. Но как сделать это — это вопрос к мистеру Зеленскому и украинскому правительству. Мы уважаем его лидерство и его военных. Мы не имеем возможности диктовать Зеленскому, какой именно должна быть победа Украины», — утверждал Кирби.