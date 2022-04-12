0
0
46
НОВОСТИ

Шеф Пентагона: Мы не можем диктовать Зеленскому, какой именно должна быть победа Украины

19:20 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон хочет добиться победы Украины и восстановления ее территориальной целостности, но добиться всего этого должен президент Украины Владимир Зеленский, которому США «не могут диктовать» свою волю. С таким утверждением выступил во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на телефонном брифинге для международной прессы.

«Мы хотим победы Украины. Мы хотим видеть Украину суверенной, целостной, и чтобы на всей ее территории не было российских войск. Но как сделать это — это вопрос к мистеру Зеленскому и украинскому правительству. Мы уважаем его лидерство и его военных. Мы не имеем возможности диктовать Зеленскому, какой именно должна быть победа Украины», — утверждал Кирби.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

19:00 12.04.2022
Глава Airbus считает, что санкции больше ударят по авиаотрасли в мире, чем нанесут ущерб РФ
0
90
18:40 12.04.2022
Egypt Air с 15 апреля возобновляет рейсы Каир-Москва
0
117
18:30 12.04.2022
В Киеве не захотели принять президента ФРГ
0
148
17:59 12.04.2022
Во Всемирном совете церквей рассматривают возможность исключения РПЦ
0
223
17:40 12.04.2022
Редакторы издания Doxa приговорены к 2 годам исправительных работ
0
211
17:12 12.04.2022
Путин сообщил, что Лукашенко передал ему документы о провокации в Буче
0
247
17:00 12.04.2022
Специальная военная операция на Украине идет по плану — Путин
0
264
16:32 12.04.2022
Джонсон будет оштрафован за вечеринки на Даунинг-стрит в разгар пандемии — ТВ
0
264
16:12 12.04.2022
Западу надо признаться, если он хочет открытия коридоров на Украине ради боевиков — МИД РФ
0
332
16:00 12.04.2022
Происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было, заявил Путин
0
344

Возврат к списку