Журналисты из России смогут приехать на ЧМ по хоккею в Финляндию

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Журналисты российских СМИ смогут освещать матчи предстоящего чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).

Турнир пройдет с 13 по 29 мая в Хельсинки и Тампере. Решением IIHF сборные России и Белоруссии не были допущены до участия в соревнованиях, их на турнире заменят команды Франции и Австрии.

«Все представители российских СМИ, аккредитованных на чемпионат мира, смогут посетить турнир», — сообщили в пресс-службе.