Азербайджан расценит как недружественный шаг выделение Армении денег на вооружения

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджан воспримет как недружественный шаг выделение другими странами средств на вооружение Армении. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая во вторник на совещании, посвященном итогам первого квартала 2022 года.

«Считаю, что для установления мира в регионе необходимо положить конец вооружению Армении. У самой Армении нет денег на приобретение оружия и никогда не было. Во время второй карабахской войны мы уничтожили военную технику Армении на сумму 4-5 млрд долларов. Спрашивается: откуда у бедной страны столько денег? <…> Если вновь будут выделяться деньги на вооружение Армении, то мы расценим это как недружественный шаг и будем действовать сообразно этому», — сказал глава государства, выступление которого было показано по телеканалу «АзТВ».