Азербайджан расценит как недружественный шаг выделение Армении денег на вооружения
20:45 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Считаю, что для установления мира в регионе необходимо положить конец вооружению Армении. У самой Армении нет денег на приобретение оружия и никогда не было. Во время второй карабахской войны мы уничтожили военную технику Армении на сумму 4-5 млрд долларов. Спрашивается: откуда у бедной страны столько денег? <…> Если вновь будут выделяться деньги на вооружение Армении, то мы расценим это как недружественный шаг и будем действовать сообразно этому», — сказал глава государства, выступление которого было показано по телеканалу «АзТВ».
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