Андрей Воробьев поддержал акцию подмосковных школьников по сбору гуманитарной помощи для жителей ЛДНР

21:17

Иллюстрация с сайта volontermo.ru

В гости к ребятам из Гимназии им. Е.М. Примакова приехал известный блогер Влад Кобяков. В ходе беседы обсуждались самые разные темы, в том числе поговорили и о ситуации на Украине.

«Для меня добро – это помогать тем, кто слабее, кто попал в какие-то трудные ситуации, помогать от чистого сердца. Особенно важно это делать сейчас, когда происходят такие события, – сказал Влад Кобяков. – Будет круто, если молодежь Подмосковья сделает какое-то доброе дело и поможет людям».

Дети изъявили желание внести свою лепту. Подключившись по ВКС к совещанию, они рассказали губернатору Московской области Андрею Воробьёву об идее акции «Доброе дело» по сбору гуманитарной помощи среди школьников для людей из ДНР и ЛНР.

«Спасибо вам за инициативу. Очень важно в семьях решить, чем конкретно помочь – кто-то может рисунок нарисовать, кто-то принесет медикаменты, детское питание. Мы постараемся до всех довести вашу инициативу. Надеюсь, что с вашей помощью, вовлеченностью сможем много добрых дел сделать», – поблагодарил губернатор детей в ходе ВКС.

По видеоконференцсвязи к совещанию подключились и ребята из школы № 34, г.о. Подольск, где с недавних пор занимаются дети, приехавшие из Донбасса. Они рассказали, какие товары особенно нужны их сверстникам и как их приняли в классе.

«Мы с огромным удовольствием поддерживаем акцию, которую предложили ребята из гимназии, потому что это действительно важно», – отметили учащиеся.

Школьники и воспитанники детских садов региона собрали уже порядка 18 тонн сладостей для сверстников из ЛДНР. Коробки с гумпомощью они обклеивали своими рисунками, посвященными миру. Более 10 тыс. писем поддержки военным написали юнармейцы региона.

Всего же на сегодняшний день в Московской области открыто 130 волонтерских пунктов сбора гумпомощи: 5 региональных волонтерских ресурсных центров, 73 - в волонтерских и молодежных муниципальных центрах или муниципальных общественных палатах, 47 – на базе техникумов, 5 – в вузах. Пункты открыты ежедневно, список с адресами и номерами телефонов опубликован на сайте volontermo.ru. В работе задействовано около 1,8 тыс. волонтеров.

Регион уже больше месяца отправляет гумпомощь в ЛДНР. За это время определились вещи, в которых остро нуждаются люди.

«На прошлой неделе наша команда была в Донбассе и мы узнали, что детям с патологиями, которые находятся там в лечебных центрах, очень нужно специализированное питание с высоким содержанием белка, – сказала министр социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе. – Кроме того жители Донбасса и освобожденных территорий очень нуждаются в медикаментах: жаропонижающие, обезболивающие, антигистаминные и противовирусные препараты».

Также людям нужны продукты с долгим сроком хранения – консервы, крупы, сахар, соль, макароны. Острая необходимость в питьевой воде в бутылках. Из непродовольственных товаров – средства личной гигиены, строительная пленка, электрогенераторы, удлинители, батарейки и свечи.

Всего в Московской области собрано более 1000 тонн гуманитарного груза, свыше 877 – передано в ЛДНР и освобожденные территории, почти 150 – беженцам в пункты временного размещения, а также прибывшим самостоятельно, более 20 – уже готово к отправке со склада в Домодедово.