0
0
97
НОВОСТИ

Лихтенштейн предложил собирать ГА ООН прикаждом вето в Совете Безопасности

21:55 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лихтенштейн при поддержке 38 государств внес проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, предписывающей проводить встречу этого органа каждый раз, когда в Совете Безопасности используется право вето. Соответствующее сообщение распространило во вторник постоянное представительство княжества при всемирной организации.

«Лихтенштейн вместе с 38 коспонсорами внес проект резолюции, предписывающей проведение встречи Генеральной Ассамблеи ООН каждый раз, когда в Совете Безопасности применяется вето. Эта резолюция станет важным шагом в укреплении Генеральной Ассамблеи и мультилатерализма», — говорится в тексте.

В аппарате ГА ООН ТАСС сообщили, что дата голосования по документу пока не назначена. О поддержке резолюции открыто заявили Австралия, Австрия, Ирландия, Латвия и Новая Зеландия. Опубликованный в «Твиттере» список открыт для присоединения коспонсоров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

22:25 12.04.2022
Глава СБУ подтвердил факт ареста Виктора Медведчука
0
37
22:10 12.04.2022
Военных совещаний в плане Путина пока нет - Песков
0
70
21:17 12.04.2022
Андрей Воробьев поддержал акцию подмосковных школьников по сбору гуманитарной помощи для жителей ЛДНР
0
133
20:45 12.04.2022
Азербайджан расценит как недружественный шаг выделение Армении денег на вооружения
0
197
20:00 12.04.2022
Журналисты из России смогут приехать на ЧМ по хоккею в Финляндию
0
228
19:45 12.04.2022
Мишустин подписал распоряжение о создании госпрограммы "Строительство"
0
249
19:20 12.04.2022
Шеф Пентагона: Мы не можем диктовать Зеленскому, какой именно должна быть победа Украины
0
312
19:00 12.04.2022
Глава Airbus считает, что санкции больше ударят по авиаотрасли в мире, чем нанесут ущерб РФ
0
323
18:40 12.04.2022
Egypt Air с 15 апреля возобновляет рейсы Каир-Москва
0
290
18:30 12.04.2022
В Киеве не захотели принять президента ФРГ
0
353

Возврат к списку