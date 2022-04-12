Лихтенштейн предложил собирать ГА ООН прикаждом вето в Совете Безопасности

21:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лихтенштейн при поддержке 38 государств внес проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, предписывающей проводить встречу этого органа каждый раз, когда в Совете Безопасности используется право вето. Соответствующее сообщение распространило во вторник постоянное представительство княжества при всемирной организации.

«Лихтенштейн вместе с 38 коспонсорами внес проект резолюции, предписывающей проведение встречи Генеральной Ассамблеи ООН каждый раз, когда в Совете Безопасности применяется вето. Эта резолюция станет важным шагом в укреплении Генеральной Ассамблеи и мультилатерализма», — говорится в тексте.

В аппарате ГА ООН ТАСС сообщили, что дата голосования по документу пока не назначена. О поддержке резолюции открыто заявили Австралия, Австрия, Ирландия, Латвия и Новая Зеландия. Опубликованный в «Твиттере» список открыт для присоединения коспонсоров.