Глава СБУ подтвердил факт ареста Виктора Медведчука
22:25 12.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС
Глава СБУ заявил, что операция по задержанию Медведчука была проведена по поручению президента Украины Владимира Зеленского сотрудниками Службы безопасности, - сообщает Интерфакс.
Украина не гнушается даже изощренными способами создания фейков, поэтому всю публикуемую Киевом информацию нужно перепроверять, а не верить ей на слово. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, - сообщает ТАСС.
«Украинская сторона не гнушается самыми изощренными способами производства фейков. Поэтому хочется всех призвать именно так и относиться ко всей информации — не верить на слово, не верить тому, что вы видите, а просто пытаться это все перепроверять и как минимум искать альтернативную точку зрения», — подчеркнул он.
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