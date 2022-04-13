США намереваются поставить Украине дополнительные вооружения на $750 млн — Reuters
09:20 13.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские власти в среду объявят о новых поставках Украине вооружений на сумму 750 млн долларов. Об этом во вторник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников.
По их сведениям, поставки будут финансироваться в рамках особых президентских полномочий. Глава Белого дома может санкционировать передачу товаров и услуг без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию, уточняет агентство.
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