Японии негласно предложили присоединиться к AUKUS - СМИ
10:20 13.04.2022 Источник: Lenta.ru
Австралия, Великобритания и США на неофициальном уровне предложили Японии присоединиться к оборонному альянсу AUKUS. Об этом сообщает газета Sankei.
Отмечается, что страны хотят задействовать технический потенциал Японии при разработке гиперзвукового оружия, создании искусственного интеллекта и развитии квантовых технологий.
16 сентября 2021 года США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Цель сделки — защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе и объединение усилий в сфере развития оборонного сектора.
Новый военный альянс AUKUS был создан на фоне роста напряженности между западными странами и Китаем. Lenta.ru
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