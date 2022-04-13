В подмосковном Королеве с размахом отметили День космонавтики

10:58

Фото Павла Попова



12 апреля в Королеве Московской области сразу на нескольких площадках города была организована праздничная программа «Время первых». Мероприятия посетило около 4500 человек.

Наукоград внес огромный вклад в освоение космоса. Ученые конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов работали и продолжают трудиться над созданием уникальных технологий. Благодаря специалистам наукограда стал возможен запуск первого искусственного спутника Земли, первый полет человека в космос, первый выход в открытое космическое пространство и многие другие важнейшие достижения.

«Позвольте поздравить вас с этим замечательным праздником – Днем космонавтики. Он стал возможен благодаря нашим гениальным конструкторам, ученым, обычным рабочим, ну и, конечно, отваге первых космонавтов, – сказала летчик-космонавт, герой РФ Елена Серова. – Сейчас снова наступило время первых – первых победителей, защитников мировой безопасности».

В этот день цветы к памятникам С.П. Королеву и Ю.А. Гагарину возложили сотрудники градообразующих предприятий, ветераны и молодежь, общественные организации, депутаты.

«Поздравляю всех с этим праздником и особенно тех, кто работает на предприятиях Роскосмоса, кто делает эти полеты, достижения в космической отрасли, а также тех, кто только собирается связать свою жизнь с космонавтикой. Желаю всем всегда и во всем быть первыми, как Московская область – самая лучшая область во всей России», – сказал депутат Госдумы РФ Сергей Пахомов.

С городских экранов прозвучали поздравления космонавтов МКС – прямо с орбиты.

«Начиная любимое дело, помните о космических высотах, воплощайте в жизнь самые смелые мечты и верьте: нет ничего невозможного», – сказал космонавт-испытатель Сергей Корсаков.

В этот праздник, символизирующий величие нашей страны, также провели акцию в поддержку российской армии. Около 400 жителей Королева выстроились в гигантскую букву Z.

На улице Октябрьская была развернута праздничная торговля, гостей ждало выступление барабанщиков, фриджамперов, танцевальные флешмобы. Возле Детской школы искусств современные композиции играл уличный музыкант. Все желающие смогли сфотографироваться с Космонавтом и Инопланетянином и отведать полевой кухни. На эко-сцене выступил Королёвский духовой оркестр ЦДК им. М.И. Калинина.

В Центральном парке в интерактивном павильоне показали фильмы о космонавтике. Для детей были организованы интерактивные программы.

На центральной городской площади прошел праздничный концерт «Время первых» с участием Александра Буйнова и Родиона Газманова. Артисты исполнили свои популярные, любимые многими песни.

«День космонавтики для меня – как День Победы. Это один из тех праздников, которые отмечают все народы бывшего Советского Союза – так же, как Новый год, Рождество. Нас объединяют общие дела, общая история, которую пытаются исказить, – сказал народный артист РФ Александр Буйнов. – Объединяет нас и музыка, и песни. Мне очень приятно сегодня было видеть счастливые лица людей, в том числе молодых».

Также для гостей выступили солистка Московской областной филармонии Елизавета Антонова, народный вокальный ансамбль и артисты Театра Юного Зрителя.