В подмосковном Королеве с размахом отметили День космонавтики
10:58 13.04.2022
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Фото Павла Попова
Наукоград внес огромный вклад в освоение космоса. Ученые конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов работали и продолжают трудиться над созданием уникальных технологий. Благодаря специалистам наукограда стал возможен запуск первого искусственного спутника Земли, первый полет человека в космос, первый выход в открытое космическое пространство и многие другие важнейшие достижения.
«Позвольте поздравить вас с этим замечательным праздником – Днем космонавтики. Он стал возможен благодаря нашим гениальным конструкторам, ученым, обычным рабочим, ну и, конечно, отваге первых космонавтов, – сказала летчик-космонавт, герой РФ Елена Серова. – Сейчас снова наступило время первых – первых победителей, защитников мировой безопасности».
В этот день цветы к памятникам С.П. Королеву и Ю.А. Гагарину возложили сотрудники градообразующих предприятий, ветераны и молодежь, общественные организации, депутаты.
«Поздравляю всех с этим праздником и особенно тех, кто работает на предприятиях Роскосмоса, кто делает эти полеты, достижения в космической отрасли, а также тех, кто только собирается связать свою жизнь с космонавтикой. Желаю всем всегда и во всем быть первыми, как Московская область – самая лучшая область во всей России», – сказал депутат Госдумы РФ Сергей Пахомов.
С городских экранов прозвучали поздравления космонавтов МКС – прямо с орбиты.
«Начиная любимое дело, помните о космических высотах, воплощайте в жизнь самые смелые мечты и верьте: нет ничего невозможного», – сказал космонавт-испытатель Сергей Корсаков.
В этот праздник, символизирующий величие нашей страны, также провели акцию в поддержку российской армии. Около 400 жителей Королева выстроились в гигантскую букву Z.
На улице Октябрьская была развернута праздничная торговля, гостей ждало выступление барабанщиков, фриджамперов, танцевальные флешмобы. Возле Детской школы искусств современные композиции играл уличный музыкант. Все желающие смогли сфотографироваться с Космонавтом и Инопланетянином и отведать полевой кухни. На эко-сцене выступил Королёвский духовой оркестр ЦДК им. М.И. Калинина.
В Центральном парке в интерактивном павильоне показали фильмы о космонавтике. Для детей были организованы интерактивные программы.
На центральной городской площади прошел праздничный концерт «Время первых» с участием Александра Буйнова и Родиона Газманова. Артисты исполнили свои популярные, любимые многими песни.
«День космонавтики для меня – как День Победы. Это один из тех праздников, которые отмечают все народы бывшего Советского Союза – так же, как Новый год, Рождество. Нас объединяют общие дела, общая история, которую пытаются исказить, – сказал народный артист РФ Александр Буйнов. – Объединяет нас и музыка, и песни. Мне очень приятно сегодня было видеть счастливые лица людей, в том числе молодых».
Также для гостей выступили солистка Московской областной филармонии Елизавета Антонова, народный вокальный ансамбль и артисты Театра Юного Зрителя.
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