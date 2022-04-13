Президенты Польши и стран Балтии отправились с визитом на Украину

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии отправились с визитом на Украину и уже едут в Киев. Об этом сообщил в среду в «Твиттере» представитель канцелярии польского лидера, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох.

«Президент Польши Анджей Дуда вместе с президентами Литвы, Латвии и Эстонии Гитанасом Науседой, Эгилсом Левитсом, Аларом Карисом находится на Украине и сейчас едет в Киев», — информировал он.