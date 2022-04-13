Российские пользователи подали иск к Netflix

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские пользователи подали в Хамовнический суд Москвы коллективный иск на 60 млн рублей к стриминговому сервису Netflix. Об этом ТАСС сообщил адвокат бюро «Чернышев, Лукоянов и партнеры» Константин Лукоянов.

«Сегодня мы подали в Хамовнический районный суд Москвы групповой иск к американскому сервису Netflix. Основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России. Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 60 млн рублей», — сказал он.