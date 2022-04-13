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В России выявили 11 754 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 13.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 754, до 18 030 579. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,07%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 135, до 17 299 263. Днем ранее в штабе сообщили о 31 271 вылечившимся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 267, до 372 512. Днем ранее была выявлена 281 смерть.

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