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НОВОСТИ

Суд в Москве арестовал россиянина за попытку вступить в вооруженное формирование Украины

12:20 13.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Максима Дмитриенко, который пытался вступить в одно из националистических формирований Украины для участия в боевых действиях против России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Дмитриенко собирался покинуть российскую территорию и вступить в одно из националистических формирований Украины. Он был задержан сотрудниками ФСБ. Лефортовский суд арестовал его на два месяца», — рассказал собеседник агентства.

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