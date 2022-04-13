Суд в Москве арестовал россиянина за попытку вступить в вооруженное формирование Украины

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Максима Дмитриенко, который пытался вступить в одно из националистических формирований Украины для участия в боевых действиях против России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Дмитриенко собирался покинуть российскую территорию и вступить в одно из националистических формирований Украины. Он был задержан сотрудниками ФСБ. Лефортовский суд арестовал его на два месяца», — рассказал собеседник агентства.