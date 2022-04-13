США стали главной угрозой для мирного освоения космоса — МИД КНР
12:32 13.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты, а вовсе не Россия или Китай стали главной угрозой для мирного освоения космического пространства. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Американская сторона упорно пренебрегает фактами и постоянно говорит об угрозе в космосе, которую якобы представляют Китай и Россия, — сообщил он на брифинге. — Напротив, самая большая угроза для безопасности космического пространства — это США».
По словам китайского дипломата, Вашингтон пытается оклеветать усилия Пекина и Москвы по исследованию Вселенной, чтобы «создать предлог для милитаризации космоса Соединенными Штатами». «США придерживаются мышления времен холодной войны, перекладывая на других собственную ответственность», — подчеркнул Чжао Лицзянь.
Как он уточнил, Соединенные Штаты финансируют как государственные, так и коммерческие космические проекты, которые на самом деле осуществляются в военных целях. Официальный представитель также напомнил, что США продолжают активно наращивать потенциал войск, предназначенных для проведения боевых операций в околоземном пространстве.
Ранее президент России Владимир Путин назвал санкции, введенные США против предприятий Роскосмоса, «попыткой сдержать развитие» космической отрасли РФ. По словам российского лидера, «никакой другой логики в этом нет».
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