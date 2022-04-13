Сбер выпустил рекомендации клиентам по работе мобильных приложений на платформе Android
12:18 13.04.2022
Из-за введенных санкций мобильные приложения банка на платформе Android недоступны для скачивания и обновлений в магазине Google Play. Речь идет о приложениях СберБанк Онлайн, СберБизнес, Сбербанк Инвестор, СберИнвестор X, СберИнкассация.
Все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет. Сбер рекомендует клиентам не удалять установленные приложения банка.
Новые пользователи или клиенты, которые по какой-либо причине удалили приложения Сбера с Android-устройств, могут скачать их по ссылкам:
- СберБизнес;
Сбер также обращает внимание, что необходимо проявлять бдительность и устанавливать приложения Сбера только по этим ссылкам на официальном сайте банка.
Для проведения необходимых банковских операций можно также использовать веб-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для использования на мобильных устройствах, а также веб-версию СберБизнес.
Системы и инфраструктура Сбера работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности.
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