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Меры поддержки создают для бизнеса льготный кредитный портфель в 3 трлн руб. — Белоусов

13:05 13.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кредитные программы с субсидируемыми ставками создают новый льготный портфель для бизнеса на сумму порядка 3 трлн рублей с расходами федерального бюджета в 393 млрд рублей. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе выступления в Совете Федерации.

«Стартовал целый ряд кредитных программ с субсидируемыми ставками. <…> Данные кредитные программы формируют новый „льготный“ кредитный портфель для бизнеса в объеме порядка 3 трлн рублей с расходами федерального бюджета в 393 млрд рублей», — сказал он.

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